Ministério da Saúde lança programa para aumentar doações de órgãos Meta é aumentar número de doadores e reforçar atuação de centros de referência Guaíba no Ar|Do R7 05/06/2025 - 12h14 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h14 )

O Ministério da Saúde lançou um programa para ampliar a doação de órgãos e reduzir a fila de espera. No Rio Grande do Sul, cerca de 3 mil pessoas aguardam por transplantes. O Hospital Dom Vicente Scherer, referência no estado, realizou 690 procedimentos em 2024. A meta é reduzir em 15% a recusa familiar.