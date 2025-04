Motorista atropela mulher e foge sem prestar socorro em Caxias do Sul (RS) Vítima teve fratura na perna e caso revolta moradores do bairro São Pelegrino Guaíba no Ar|Do R7 30/04/2025 - 08h25 (Atualizado em 30/04/2025 - 08h25 ) twitter

Uma mulher de 30 anos ficou ferida, após ser atropelada por um motorista que colidiu com veículos estacionados e fugiu sem prestar socorro, no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul (RS).

A vítima sofreu fratura na tíbia e foi socorrida pelo SAMU. O caso foi registrado por câmeras de segurança próximas a uma casa de festas. Um taxista também teve seu carro danificado e cobra justiça.

A polícia investiga o paradeiro do motorista, enquanto moradores demonstram revolta com a falta de responsabilidade no trânsito.