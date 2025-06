Motorista enfrenta travessia perigosa em estrada alagada Mesmo com a força da correnteza, ele conseguiu seguir viagem Guaíba no Ar|Do R7 26/06/2025 - 11h29 (Atualizado em 26/06/2025 - 11h29 ) twitter

Um motorista foi flagrado atravessando uma estrada alagada sobre o Rio Caí, em São Francisco de Paula (RS). As imagens mostram a força da água e o risco da travessia. Apesar do perigo, ele conseguiu seguir viagem. A Defesa Civil alerta que, mesmo com a baixa do nível do rio, a travessia ainda é considerada perigosa.