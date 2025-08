MP denuncia idoso por mutilar cachorrinha em caso que causou comoção nacional Homem de 63 anos cortou patas do animal no Rio Grande do Sul e aguarda julgamento Guaíba no Ar|Do R7 01/08/2025 - 08h59 (Atualizado em 01/08/2025 - 08h59 ) twitter

Ministério Público denunciou um homem de 63 anos no Rio Grande do Sul por mutilar uma cachorrinha com uma faca. Ele cortou as patas dianteiras e feriu gravemente a pata traseira do animal, que foi resgatado desnutrido. O caso ocorreu em 19 de julho, gerou comoção nacional e o acusado aguarda julgamento por maus-tratos com extrema crueldade.