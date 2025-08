Mulher é assaltada por dupla criminosa no RS Crime ocorreu na zona norte de Porto Alegre e foi registrado por câmeras de segurança Guaíba no Ar|Do R7 01/08/2025 - 12h03 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h03 ) twitter

Mulher foi assaltada por dois criminosos enquanto caminhava sozinha na zona norte de Porto Alegre. O crime ocorreu em frente ao condomínio onde mora, no bairro Mário Quintana. O caso reacendeu a preocupação dos moradores com a insegurança nas ruas durante as primeiras horas do dia.