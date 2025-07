Mulher é presa por negligência e maus tratos em clínica para idosos no RS Casos de sujeira e frio em instituição motivam ação das autoridades Guaíba no Ar|Do R7 03/07/2025 - 08h20 (Atualizado em 03/07/2025 - 08h20 ) twitter

Uma mulher de 38 anos foi presa por maus tratos a idosos em uma clínica geriátrica no Rio Grande do Sul. Vinte pessoas foram encontradas em condições insalubres, com fraldas sujas e pouca roupa durante o frio. As vítimas foram transferidas para novas instituições ou acolhidas por familiares, enquanto o caso reforça a necessidade de maior fiscalização.