Mulher é resgatada após carro capotar em um valão no RS Veículo caiu em valão na Avenida do Riacho e vítima foi socorrida com ferimentos leves

Guaíba no Ar|Do R7 29/07/2025 - 09h51 (Atualizado em 29/07/2025 - 09h51 ) twitter

