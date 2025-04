Músico é encontrado morto com sinais de estrangulamento em São Sebastião do Caí (RS) Namorada da vítima e outro homem foram presos em flagrante dentro da casa onde o corpo foi localizado Guaíba no Ar|Do R7 08/04/2025 - 10h31 (Atualizado em 08/04/2025 - 10h31 ) twitter

A Polícia Civil investiga a morte de um músico de 27 anos em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul. O corpo foi encontrado com sinais de estrangulamento e lesões no rosto dentro da residência onde ele vivia com a namorada, no bairro Navegantes.

A vítima era considerada tranquila e sem inimigos conhecidos. A motivação do crime ainda é apurada e a perícia trabalha para confirmar a causa da morte.

A mulher e outro homem foram presos em flagrante no local. A Brigada Militar isolou a área após denúncia anônima.