Neve atinge 13 cidades de Santa Catarina durante onda de frio Região sul do Brasil segue em alerta, mas Rio Grande do Sul não deve ter neve Guaíba no Ar|Do R7 01/07/2025 - 11h49 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h49 )

Treze cidades de Santa Catarina registraram neve durante onda de frio, com Urupema marcando até -2°C. Urubici e São Joaquim também foram afetadas. No sul do Brasil, São José dos Ausentes teve -5,2°C, enquanto Porto Alegre registrou 3,3°C. Não há previsão de neve no Rio Grande do Sul, apesar do frio intenso.