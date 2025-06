Obras em postos de saúde atingidos por enchente sofrem novo atraso Reformas afetam cerca de 70 mil pessoas que seguem com atendimentos improvisados Guaíba no Ar|Do R7 26/06/2025 - 10h29 (Atualizado em 26/06/2025 - 10h29 ) twitter

Estão atrasadas as obras de reconstrução dos postos de saúde atingidos pela enchente na capital do Rio Grande do Sul. As entregas, previstas para junho, foram adiadas para setembro, com exceção da unidade Mário Quintana, que pode ficar pronta apenas em outubro. Nove unidades seguem em reforma, afetando cerca de 70 mil moradores.