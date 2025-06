Ônibus de turismo pega fogo durante passeio no Vale dos Vinhedos (RS) Incêndio assustou passageiros, mas ninguém ficou ferido Guaíba no Ar|Do R7 03/06/2025 - 12h11 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h11 ) twitter

Um ônibus panorâmico de turismo pegou fogo durante passeio no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS). Ninguém ficou ferido. O incêndio foi controlado pelos bombeiros com 3 mil litros de água e espuma. Passageiros foram realocados com segurança. O motorista foi atendido após inalar fumaça.