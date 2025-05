Operação apreende 11 toneladas de alimentos vencidos em Pelotas (RS) Carnes mal armazenadas e produtos fora da validade foram encontrados em mercados e açougue Guaíba no Ar|Do R7 15/05/2025 - 12h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h44 ) twitter

Durante uma operação no Rio Grande do Sul, 11 toneladas de alimentos impróprios foram apreendidas em três estabelecimentos. Irregularidades incluíam carnes mal armazenadas, produtos vencidos, fracionamento sem controle e falta de refrigeração adequada. A ação evidenciou riscos à saúde e a necessidade de fiscalização rigorosa no comércio de alimentos.