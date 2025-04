Operação de fiscalização garante segurança dos pescados no mercado de Porto Alegre (RS) Ação busca garantir produtos de qualidade e evitar riscos à saúde dos consumidores Guaíba no Ar|Do R7 14/04/2025 - 09h39 (Atualizado em 14/04/2025 - 09h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A operação de fiscalização de pescados no Mercado Público de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, realizada em parceria com o Ministério Público, Polícia Civil e Vigilância Sanitária, tem como objetivo garantir a qualidade e a segurança dos produtos vendidos.

A ação investiga desde o transporte até a comercialização, identificando irregularidades como condições inadequadas de higiene e venda de espécies proibidas.

Com o aumento da demanda nesta época do ano, a operação visa assegurar que os consumidores tenham acesso a pescados de qualidade.