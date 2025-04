Operação investiga revenda de veículos ligada a extorsão e lavagem de dinheiro em Novo Hamburgo (RS) Suspeitas de que revenda de carros de luxo era fachada para atividades criminosas e extorsões Guaíba no Ar|Do R7 16/04/2025 - 09h15 (Atualizado em 16/04/2025 - 09h15 ) twitter

A Polícia Civil prendeu um suspeito em flagrante por posse ilegal de munições em Novo Hamburgo, no bairro Canudos, no Rio Grande do Sul.

A ação apura um esquema de extorsão e lavagem de dinheiro ligado a uma revenda de veículos de fachada. Mais de 50 carros de luxo estão sendo analisados, com indícios de que a loja recebia dinheiro proveniente de extorsão a empresários locais.

Os veículos foram apreendidos e os proprietários deverão prestar esclarecimentos à polícia. A investigação segue em andamento para determinar a participação de todos os envolvidos.