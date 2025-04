Paciente morre em incêndio devastador em clínica de reabilitação em Canoas (RS) Cerca de 30 pacientes estavam no local e a causa do fogo segue desconhecida Guaíba no Ar|Do R7 15/04/2025 - 09h34 (Atualizado em 15/04/2025 - 09h34 ) twitter

Um incêndio devastador atingiu uma clínica de reabilitação em Canoas, no Rio Grande do Sul, causando a morte de um paciente que, apesar dos esforços, não resistiu e faleceu no local. Cerca de 30 pacientes estavam na clínica e a identidade da vítima ainda não foi divulgada.

O fogo, que começou por volta das 15h, se espalhou rapidamente, exigindo a intervenção de bombeiros e equipes de resgate.

A causa do incêndio está sendo investigada e a área foi isolada para perícia técnica, que avaliará os danos e buscará esclarecer a origem do fogo.