PM é preso após atirar em homem algemado no Rio Grande do Sul Vídeo enviado ao Ministério Público desmentiu versão de legítima defesa apresentada pelo policial Guaíba no Ar|Do R7 11/07/2025 - 11h43 (Atualizado em 11/07/2025 - 11h43 )

Um policial militar foi preso por atirar em um homem algemado no Rio Grande do Sul. O vídeo do crime foi enviado anonimamente ao Ministério Público e desmentiu a versão de legítima defesa. Outros três policiais foram afastados, e a Corregedoria abriu sindicância.