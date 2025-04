PM reage e impede assalto a ônibus em Viamão (RS) Criminoso com uma arma falsa morreu, após confronto com agente na RS 040 Guaíba no Ar|Do R7 23/04/2025 - 08h16 (Atualizado em 23/04/2025 - 08h21 ) twitter

Um policial militar à paisana impediu uma tentativa de roubo a um ônibus na RS 040, em Viamão (RS), na noite de segunda-feira (23).

O suspeito, com uma arma falsa, anunciou o assalto, mas foi contido pelo agente, que reagiu com um disparo após luta corporal. O homem, que tinha uma extensa ficha criminal, morreu no local.

Nenhum passageiro ficou ferido. Foi o primeiro caso de tentativa de assalto a coletivo registrado em 2025 na região.