Polícia cumpre 18 mandados contra grupo acusado de tortura e extorsão em Porto Alegre Investigações começaram após roubos a bancos e revelaram esquema de agiotagem e violência Guaíba no Ar|Do R7 10/04/2025 - 08h54 (Atualizado em 10/04/2025 - 08h54 )

Uma operação policial em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mobilizou 250 agentes para cumprir 18 mandados de prisão preventiva contra integrantes de uma organização criminosa.

A investigação, iniciada após roubos a bancos, identificou práticas de agiotagem, extorsão e tortura de devedores.

A ação se concentrou no bairro Sarandi, onde foram apreendidos veículos de alto valor e documentos que comprovam os crimes. Uma das lideranças do grupo foi presa no local.