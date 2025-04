Polícia prende terceira mulher por caso de criança intoxicada por cocaína no RS Vítima de 2 anos foi levada ao hospital e encaminhada para um abrigo Guaíba no Ar|Do R7 15/04/2025 - 08h39 (Atualizado em 15/04/2025 - 08h39 ) twitter

A Polícia Civil prendeu uma terceira mulher, durante a investigação do caso de uma criança de 2 anos intoxicada por cocaína e medicamentos em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. A vítima foi exposta às substâncias enquanto estava sob os cuidados de uma delas e, após receber atendimento médico, foi encaminhada a um abrigo.

As envolvidas têm ligação com o tráfico de drogas. A investigação segue em andamento e reforça a gravidade da exposição de menores a entorpecentes.