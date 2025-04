Polícia prende traficantes e apreende drogas em ação em Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR) Investigações revelam conexão entre facções criminosas e distribuição de drogas em várias cidades Guaíba no Ar|Do R7 16/04/2025 - 08h05 (Atualizado em 16/04/2025 - 08h05 ) twitter

Uma operação policial prendeu diversas pessoas envolvidas no tráfico de armas e drogas em seis cidades do Rio Grande do Sul e Paraná. Durante a ação, foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão.

As investigações revelaram um esquema de distribuição de cocaína, maconha e crack, com conexões com facções criminosas controladoras de presídios.

O líder anterior do grupo, conhecido como “Nego Jackson”, foi assassinado na prisão e a operação busca capturar seu sucessor.