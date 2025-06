Porto Meridional promete impulsionar economia no litoral norte do estado Apesar de o projeto ser capaz de gerar mais de 7 mil empregos diretos e indiretos, alguns ajustes precisam ser feitos para obter a liberação do Ibama Guaíba no Ar|Do R7 03/06/2025 - 17h01 (Atualizado em 03/06/2025 - 17h01 ) twitter

O Porto Meridional, projeto de R$ 6 bilhões financiado pela iniciativa privada, será construído em Arroio do Sal, no litoral norte do Rio Grande do Sul. O governo estadual declarou a área do futuro porto de utilidade pública, facilitando o avanço do projeto. A construção deve gerar mais de 2 mil empregos diretos e 5 mil indiretos, mas precisa de alguns ajustes antes de obter a liberação do Ibama.