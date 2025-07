Prefeitura de Porto Alegre fecha comportas para conter avanço do Guaíba Medidas incluem reforço em obras, operação de casas de bombas e ações de resgate nas ilhas Guaíba no Ar|Do R7 01/07/2025 - 08h50 (Atualizado em 01/07/2025 - 08h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A prefeitura de Porto Alegre fechou todas as comportas para conter a elevação do Guaíba, que se aproxima da cota de inundação. Casas de bombas operam para drenagem e equipes atuam nas ilhas afetadas. Também houve reforço em obras, mudanças no trânsito e previsão de ventos moderados com frio intenso nos próximos dias.