Quadrilha especializada em sequestros é presa em operação no Rio Grande do Sul Foram cumpridos 13 mandados de prisão e 14 de busca contra o grupo criminoso Guaíba no Ar|Do R7 07/08/2025 - 12h03 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h03 )

A Polícia Civil desmantelou uma quadrilha que realizava sequestros e extorsões na região metropolitana do Rio Grande do Sul. O grupo exigia resgates milionários e sequestrou dois idosos donos de supermercado. Investigações indicaram planos para novos sequestros, inclusive de uma influenciadora digital. Foram 13 prisões e 14 mandados cumpridos.