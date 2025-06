Quadrilha paraguaia é desarticulada, após apreensão de 7 toneladas de maconha em Nonoai (RS) Droga estava camuflada em milho com destino a Passo Fundo Guaíba no Ar|Do R7 09/06/2025 - 08h26 (Atualizado em 09/06/2025 - 08h26 ) twitter

Mais de 7 toneladas de maconha foram apreendidas em uma carreta carregada com milho, em Nonoai (RS). A droga vinha do Paraguai e seria levada a Passo Fundo. A operação prendeu quatro homens, três adolescentes e desarticulou parte de uma quadrilha com atuação no Rio Grande do Sul.