Seis mulheres foram mortas por companheiros em um único dia no Rio Grande do Sul Estado enfrenta onda de feminicídios e falta de medidas protetivas agrava cenário de violência Guaíba no Ar|Do R7 22/04/2025 - 11h40

Em um único dia, seis mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Sul, todas vítimas de feminicídio. Os principais suspeitos são companheiros ou ex-companheiros, e nenhuma das vítimas contava com medidas protetivas.

Entre os casos, está o de uma gestante de três meses, morta com extrema violência. As ocorrências expõem a escalada da violência doméstica e a fragilidade na rede de proteção às mulheres.

Autoridades reforçam a importância da ampliação de medidas protetivas, que em breve poderão ser solicitadas online. A sociedade cobra respostas urgentes e ações mais firmes para combater esse tipo de crime.