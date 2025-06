Temporal deixa cinco mortos no RS Vítimas foram encontradas em áreas alagadas, córregos e estradas, após dias de fortes chuvas Guaíba no Ar|Do R7 26/06/2025 - 08h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 08h37 ) twitter

Cinco pessoas morreram em diferentes cidades do Rio Grande do Sul, após um forte temporal atingir o estado. As vítimas foram encontradas em córregos, rios e locais afetados por deslizamentos ou enchentes. O desastre causou danos em 155 municípios e mobilizou equipes de resgate e defesa civil.