Três suspeitos de ataque a tiros que feriu criança são presos no Rio Grande do Sul Grupo teria disparado contra casa da vítima em Guaporé, após se passar por policiais Guaíba no Ar|Do R7 09/04/2025 - 12h02 (Atualizado em 09/04/2025 - 12h02 )

Três pessoas foram detidas em Guaporé e União da Serra, no Rio Grande do Sul, suspeitas de envolvimento no tiroteio que feriu uma criança de nove anos.

O incidente ocorreu quando indivíduos, se passando por policiais, dispararam contra a casa da vítima. A criança foi atingida de raspão na cabeça, mas passa bem após atendimento hospitalar.

A Polícia Civil de Guaporé está conduzindo investigações, que já resultaram na apreensão de armas e munições. Há indícios de ligação com uma organização criminosa.