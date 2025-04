Um ano após incêndio, tragédia da Pousada Garoa (RS) ainda está sem respostas Prédio permanece sem mudanças e CPI apura falhas na estrutura e omissões na fiscalização Guaíba no Ar|Do R7 29/04/2025 - 11h47 (Atualizado em 29/04/2025 - 11h47 ) twitter

O incêndio na Pousada Garoa, que deixou 11 mortos e 14 feridos no centro histórico da capital do Rio Grande do Sul, completa um ano sem respostas definitivas.

O inquérito aponta falhas estruturais, ausência de saídas de emergência e indícios de negligência. Três pessoas foram indiciadas e o Ministério Público analisa a possibilidade de dolo eventual.

A estrutura do prédio segue intacta, servindo como lembrança do trauma vivido por sobreviventes e moradores da região.

A Câmara instaurou uma CPI para apurar responsabilidades e sugerir políticas públicas.