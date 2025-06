Van desgovernada invade casa e assusta moradores Veículo bateu em carro estacionado antes de atingir a residência, mas ninguém estava no imóvel Guaíba no Ar|Do R7 13/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 13/06/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma van desgovernada bateu em um carro estacionado e invadiu uma casa em Caxias do Sul (RS), na manhã de quinta-feira (12). A motorista teve cortes e foi atendida. Ninguém estava no imóvel no momento do acidente, o que evitou uma tragédia.