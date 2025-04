Vazamento de água expõe abandono na Restinga, em Porto Alegre (RS) População convive com lama, infraestrutura precária e cobra retorno do alto valor do IPTU

Guaíba no Ar|Do R7 16/04/2025 - 11h23 (Atualizado em 16/04/2025 - 11h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share