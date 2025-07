Vereadora é assassinada por facção criminosa em Formigueiro (RS) Polícia aponta envolvimento da parlamentar com tráfico de drogas e financiamento ilícito de campanha Guaíba no Ar|Do R7 10/07/2025 - 08h29 (Atualizado em 10/07/2025 - 08h29 ) twitter

Vereadora de Formigueiro (RS) foi assassinada por causa de dívidas com uma facção criminosa. A polícia informou que ela atuava como tesoureira do grupo e teve apoio do tráfico na campanha eleitoral. O caso não foi classificado como feminicídio ou latrocínio, e reforça o avanço do crime organizado no estado.