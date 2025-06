Vizinha esfaqueia homem, após briga por som alto na Vila Redenção (GO) Desentendimentos frequentes entre moradores acabaram em crime investigado como tentativa de homicídio Guaíba no Ar|Do R7 04/06/2025 - 12h35 (Atualizado em 04/06/2025 - 12h35 ) twitter

Um homem foi esfaqueado pela vizinha, após reclamar do som alto em uma quitinete na Vila Redenção (GO). A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital. A agressora foi presa em flagrante. Segundo a polícia, os desentendimentos entre os dois eram constantes devido a problemas com barulho. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.