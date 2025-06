Voluntários mobilizam resgate de animais em áreas alagadas de Eldorado do Sul (RS) Centro de triagem oferece vacinas, microchipagem e tratamento para bichos afetados pelas enchentes Guaíba no Ar|Do R7 23/06/2025 - 08h06 (Atualizado em 23/06/2025 - 08h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Voluntários e equipes da Secretaria do Meio Ambiente realizam o resgate de animais em áreas alagadas de Eldorado do Sul (RS). No centro de triagem, eles recebem microchip, vacina e atendimento veterinário. A população é chamada a ajudar com doações de ração, coleiras e cobertores, reforçando a importância da solidariedade.