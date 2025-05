Incêndio criminoso em Viamão (RS) deixa comunidade em alerta Ataque noturno incluiu roubo e destruição de veículo Rio Grande do Sul|Do R7 19/05/2025 - 21h28 (Atualizado em 19/05/2025 - 21h28 ) twitter

Na Vila Augusta, em Viamão (RS), um incidente violento deixou a comunidade em alerta. Durante a madrugada, criminosos invadiram uma residência, roubaram um celular e incendiaram um carro. O capitão Alexandre, do 18º Batalhão, explicou que o caso está sob investigação, com suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia reforçou a segurança na região e pediu a cooperação da população para denunciar os criminosos.