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RECORD Guaíba divulga relatório de transparência salarial elaborado pelo Ministério do Trabalho

Ação faz parte do Plano de Ação para Mitigação da Desigualdade Salarial e de Critérios Remuneratórios entre Mulheres e Homens

Rio Grande do Sul|Do R7

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A RECORD Guaíba divulga relatório de transparência salarial elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A publicação atende à Lei 14.611/2023, regulamentada pelo Decreto 11.795/2023 e faz parte do Plano de Ação para Mitigação da Desigualdade Salarial e de Critérios Remuneratórios entre Mulheres e Homens.

RECORD Guaíba divulga relatório de transparência salarial elaborado pelo Ministério do Trabalho Reprodução/RECORD Guaíba

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