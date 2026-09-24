RECORD Guaíba divulga relatório de transparência salarial elaborado pelo Ministério do Trabalho Ação faz parte do Plano de Ação para Mitigação da Desigualdade Salarial e de Critérios Remuneratórios entre Mulheres e Homens

A RECORD Guaíba divulga relatório de transparência salarial elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A publicação atende à Lei 14.611/2023, regulamentada pelo Decreto 11.795/2023 e faz parte do Plano de Ação para Mitigação da Desigualdade Salarial e de Critérios Remuneratórios entre Mulheres e Homens.