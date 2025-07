Casos de tráfico de pessoas e trabalho escravo crescem no Brasil Homens adultos são maioria entre vítimas Rio Grande Record|Do R7 07/07/2025 - 20h48 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h48 ) twitter

O Rio Grande do Sul (RS) é um dos estados com mais registros de tráfico de pessoas, tendo homens adultos como principais vítimas para trabalho análogo à escravidão. Em 2024, o Brasil contabilizou quase mil denúncias, com São Paulo (SP), Rio Grande do Sul (RS) e Paraná (PR) liderando o ranking. A Polícia Federal abriu 149 investigações que resultaram em 75 indiciamentos. Destinos no exterior incluem Filipinas, Laos e Camboja.