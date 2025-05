Famílias atingidas pelas enchentes recebem moradias temporárias no RS O governo trabalha na construção de novas residências, mas ainda não há prazo para conclusão Rio Grande Record|Do R7 27/05/2025 - 21h02 (Atualizado em 27/05/2025 - 21h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Famílias que perderam suas casas nas enchentes de Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul, estão sendo transferidas para moradias temporárias. Após meses em abrigos, elas agora têm privacidade e esperança de uma casa definitiva. O governo trabalha na construção de novas residências, mas ainda não há prazo para conclusão. As famílias recebem apoio com alimentação e suporte enquanto aguardam.