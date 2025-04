Revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre (RS) enfrenta atrasos, mas promete melhorias Obras esbarram em infraestrutura subterrânea complexa Rio Grande Record|Do R7 23/04/2025 - 20h37 (Atualizado em 23/04/2025 - 21h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A revitalização do centro histórico de Porto Alegre (RS), com conclusão prevista para início do segundo semestre, enfrenta atrasos devido a desafios inesperados.

O secretário municipal de Obras, André Flores, explica que dificuldades como a localização inadequada de cabos de telefonia e a complexidade do subsolo contribuíram para o atraso.

Apesar dos contratempos, melhorias na mobilidade e segurança dos pedestres são esperadas.

A obra, que inclui a troca de pisos para aumentar a segurança e acessibilidade, deve ser finalizada em dois meses, com exceção de um trecho específico.