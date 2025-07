Turismo no Rio Grande do Sul cresce com aumento de visitantes estrangeiros Aeroporto Salgado Filho registra alta movimentação Rio Grande Record|Do R7 03/07/2025 - 20h34 (Atualizado em 03/07/2025 - 20h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O turismo no Rio Grande do Sul está em alta, com mais de 1,5 milhão de turistas internacionais nos primeiros meses do ano, um aumento de 93% em relação ao ano passado. Só em junho, o Aeroporto Salgado Filho registrou mais de 600 mil passageiros.