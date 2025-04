50 milhões de beneficiários têm dez dias para resgatar R$ 9 bi esquecidos no Tesouro; veja como Prazo para consultar e solicitar valores esquecidos no Tesouro Nacional vai até 17 de abril; algumas pessoas e empresas têm valores... ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 08/04/2025 - 23h45 ) twitter

Até o dia 17 de abril, os brasileiros que possuem valores esquecidos no Tesouro Nacional poderão retirar seus recursos. No fim de fevereiro, última vez em que as estatísticas foram atualizadas pelo Banco Central, R$ 9,024 bilhões ainda estavam disponíveis no sistema financeiro.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como resgatar seus valores esquecidos!

