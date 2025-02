A dias do Carnaval, cantor da Dascuia lança “Nas Alturas”, que canta os morros de Florianópolis Composição autoral “Nas Alturas”, de Natan Severino, está disponível em todas as plataformas de streaming e traz reflexão sobre a resistência... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 11/02/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A poucos dias do Carnaval, os amantes de samba e música autoral podem conferir a partir desta terça-feira (11), a canção “Nas Alturas”, que marca a estreia do artista manezinho Natan Severino em todas as plataformas de streaming.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a resistência cultural dos morros de Florianópolis!

Leia Mais em ND Mais:

Foragido por matar PM no Pará é preso na Grande Florianópolis; ele usava nome falso

“Vai pra lá, depois vem”: A apresentação de Wellington Nem com a camisa do Figueirense

Homem não aceita o fim do relacionamento e ateia fogo na casa da ex em SC