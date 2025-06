Acidente entre moto e caminhonete mata motociclista na SC-305 Acidente ocorreu entre Campo Erê e Anchieta, no Extremo-Oeste; condutor da caminhonete teve convulsão e foi hospitalizado ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um grave acidente entre uma motocicleta e uma caminhonete L200 terminou na morte do motociclista no início da manhã desta sexta-feira (6), na SC-305 entre os municípios de Campo Erê e Anchieta, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o motociclista já estava sem vida quando o socorro chegou ao local. Ele estava sem documentos de identificação no momento do acidente.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este trágico acidente e suas consequências.

Leia Mais em ND Mais:

Companheiro tenta asfixiar mulher com cobertor após recusa sexual em SC

Imbituba: identificado homem encontrado morto na Praia dos Amores

Castigada pelo granizo, São Bento do Sul decreta emergência com 80 casas atingidas