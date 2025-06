Acidente que matou mãe e feriu filhos ocorreu dias após casal completar um ano de casados em SC Polícia Rodoviária Federal aguarda laudo técnico para detalhar como colisão aconteceu na BR-101 em Araquari; família viajava para aniversário... ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 24/06/2025 - 04h55 ) twitter

A colisão que matou Jéssica dos Santos Ferreira, na manhã desse domingo (22), na BR-101 em Araquari, no Norte catarinense, interrompeu os planos de uma jovem família que estava recomeçando a vida em Itajaí, no Litoral Norte catarinense. Jéssica havia se mudado recentemente para Itajaí com o marido, Julian Rogério Ferreira, por conta de uma nova oportunidade de trabalho. O casal, que havia completado um ano de casamento no dia 11 de maio, viajava com os dois filhos em direção a Joinville, cidade natal da família, para participar do aniversário de 80 anos da bisavó de Julian.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

