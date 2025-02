Aeroporto de Joinville: movimento cresce com novos voos para Congonhas Novas operações também aumentam as possibilidades de conexões aos destinos mais buscados pelos joinvilenses ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 17h07 ) twitter

O movimento total de passageiros do Aeroporto de Joinville (JOI) cresceu cerca de 30% com os novos voos para Congonhas. A rota já existia, mas agora há uma nova frequência direta para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, pela companhia aérea GOL. Os voos são de segunda a sábado, com chegada noturna em Joinville e saída logo no início da manhã.

Saiba mais sobre esse crescimento e as novas operações no Aeroporto de Joinville consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

