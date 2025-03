‘Ainda Estou Aqui’ leva estatueta de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025 Obra dirigida por Walter Salles conta a história de Eunice Paiva e sua incansável luta por justiça pelo marido, Rubens, que foi sequestrado... ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 03/03/2025 - 05h05 ) twitter

O Oscar 2025 consagrou ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles, na categoria Melhor Filme Internacional. A obra, aclamada nacional e internacionalmente, foi indicada mais duas vezes na mesma premiação: Melhor Atriz, pela interpretação de Fernanda Torres como personagem principal, e Melhor Filme.

Para saber mais sobre essa conquista histórica e outros detalhes do Oscar 2025, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

