Almoço de ideias: palestra com autor de best seller é oportunidade única para empresários Ação faz parte do projeto "São José, 275 anos" e objetiva celebrar a história da cidade enquanto propõem pensar o futuro. ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 21h30

No dia 26 de março, a NDTV- RECORD promove uma palestra com o professor e autor de best seller Carlos Alberto Júlio sobre o tema “Primeiro você muda, depois muda o negócio.” O evento será um almoço de ideias para empresários na sede da Aemflo/CDL de São José (Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis e Câmara de Dirigentes Lojistas de São José). Ingressos já estão disponíveis.

