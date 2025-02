Árvore cai e mata homem de 65 anos em Ibiam O homem foi atingido pela árvore na tarde de quinta-feira (20) e já estava sem vida na chegada do Corpo de Bombeiros Militar ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 12h08 (Atualizado em 21/02/2025 - 12h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 65 anos morreu ao ser atingido por uma árvore do tipo eucalipto no interior de Ibiam, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira (20) e mobilizou as forças de segurança no município.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Caminhão despenca em ribanceira, fica destruído e deixa motorista preso às ferragens em SC

Carnaval 2025: Embaixada Copa Lord leva a história de Hassis para a Passarela Nego Quirido

Como reduzir o frizz e manter os cachos definidos por mais tempo