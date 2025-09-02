Atleta amador e integrante de bateria morre em acidente na SC-401 Antonio Carlos Freitas Ricardo, de 44 anos, não resistiu após colidir contra um muro na SC-401, em Florianópolis ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 11h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 11h38 ) twitter

O motociclista Antonio Carlos Freitas Ricardo, de 44 anos, conhecido como Toninho, morreu em um acidente de trânsito na tarde do último domingo (31) na SC-401, em Florianópolis. Antonio era amante dos esportes, jogador do time amador Vila Ingleses e integrante da Bateria Espartana. Muito alegre, sorridente e “pau pra toda obra” dentro do campo, assim era conhecido pelos amigos e familiares.

Saiba mais sobre este trágico acidente e suas circunstâncias no nosso parceiro ND Mais.

