Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Atleta amador e integrante de bateria morre em acidente na SC-401

Antonio Carlos Freitas Ricardo, de 44 anos, não resistiu após colidir contra um muro na SC-401, em Florianópolis

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O motociclista Antonio Carlos Freitas Ricardo, de 44 anos, conhecido como Toninho, morreu em um acidente de trânsito na tarde do último domingo (31) na SC-401, em Florianópolis. Antonio era amante dos esportes, jogador do time amador Vila Ingleses e integrante da Bateria Espartana. Muito alegre, sorridente e “pau pra toda obra” dentro do campo, assim era conhecido pelos amigos e familiares.

Saiba mais sobre este trágico acidente e suas circunstâncias no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.