Balneário Camboriú desafia o teto do mercado imobiliário de luxo com R$ 100 mil por m²

Com apenas 50 km² de extensão territorial, Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, ostenta o mercado imobiliário mais valorizado do Brasil. Segundo o Índice FipeZap, a cidade acumula 120% de valorização desde janeiro de 2019 e se mantém há três anos no topo do ranking nacional. A cidade tem média do metro quadrado avaliado em mais de R$ 14 mil. Porém, apenas na orla da Avenida Atlântica, na Praia Central, já há casos que ultrapassam os R$ 100 mil em novos empreendimentos.

Para saber mais sobre como Balneário Camboriú se destaca no mercado imobiliário, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

