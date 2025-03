Balneário Camboriú prepara Waze diante da previsão de enxurrada acima de 100mm Com a previsão inicial de enxurrada acima dos 100mm, Balneário Camboriú prepara Waze para alertar motoristas de locais intransitáveis... ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 17h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Litoral Norte de Santa Catarina, Balneário Camboriú prepara Waze, deixa agentes de trânsito, Defesa Civil e demais servidores públicos de sobreaviso, diante da previsão de mais de 100mm de chuva entre a noite de terça-feira (11) e manhã de quinta-feira (13). A Defesa Civil permanece com o atendimento emergencial através do 199. As viaturas foram concentradas na sede da secretaria de Segurança. Será feito o monitoramento das áreas de risco previamente cadastradas nos relatórios do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a situação em Balneário Camboriú!

Leia Mais em ND Mais:

Município de SC registra primeiro caso de chikungunya em jovem de 19 anos

Quem é o ‘Homem-Aranha’, fisiculturista preso por matar vendedora a facadas em loja no ES

Após 15 anos, CadÚnico implementa novo sistema; veja o que muda